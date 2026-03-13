FBI | droni iraniani dal mare minacciano la California
L’FBI ha emesso un avviso alle autorità californiche segnalando la presenza di droni iraniani provenienti dal mare. Secondo quanto comunicato, questi droni potrebbero essere impiegati in operazioni di ritorsione nella regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni imminenti o sulla quantità di droni coinvolti. La notizia riguarda specificamente il potenziale utilizzo di droni iraniani nelle acque vicino alla California.
Un avviso dell’FBI ha allertato le autorità californiche su possibili ritorsioni iraniane tramite droni lanciati dal mare. La Casa Bianca smentisce un attacco imminente, ma conferma il monitoraggio costante delle minacce ibride. Le informazioni raccolte indicano che Teheran potrebbe utilizzare velivoli senza pilota da imbarcazioni non identificate per colpire la costa occidentale degli Stati Uniti. Questa ipotesi nasce in un contesto di escalation militare tra Israele, Iran e forze alleate nel Medio Oriente. L’allerta specifica che l’Iran aspirerebbe a rispondere a eventuali attacchi americani con azioni indirette, sfruttando la difficoltà di rilevamento dei sistemi UAV. 🔗 Leggi su Ameve.eu
