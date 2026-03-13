Un incidente insolito si è verificato a Beirut quando volantini sono stati lanciati dal cielo da velivoli israeliani, creando sorpresa tra i cittadini. L’esercito libanese ha immediatamente avvertito la popolazione di prestare attenzione, dopo aver scoperto i volantini disseminati sulla città. La situazione si è sviluppata nel corso delle ultime ore e ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

L’ esercito libanese ha lanciato un avvertimento urgente ai cittadini di Beirut dopo il ritrovamento di alcuni volantini lanciati da velivoli israeliani sulla capitale. Secondo quanto riferito dalle autorità militari, i residenti sono stati invitati a non scansionare il codice QR presente sul materiale distribuito dall’alto. L’allerta è stata diffusa dopo che diversi volantini sono stati recuperati in vari quartieri della città. Il messaggio dell’esercito è chiaro: evitare qualsiasi interazione con il QR code stampato sui fogli, perché potrebbe rappresentare un serio rischio per la sicurezza digitale dei cittadini. Secondo quanto riportato dalla Agenzia Nazionale di Stampa del Libano, il codice rimanderebbe infatti a una serie di collegamenti sospetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fate attenzione”. Pioggia improvvisa di volantini dal cielo, cosa sta succedendo

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