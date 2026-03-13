Farmacie sicule | vaccini e screening la sanità arriva a te

Questa mattina a Palazzo d’Orleans si è svolto un incontro tra il presidente della Regione e l’assessore alla Salute e una delegazione di Federfarma Sicilia, guidata da Gioacchino Nicolosi. Durante l’incontro si è discusso di iniziative legate alle farmacie siciliane, con particolare attenzione a vaccini e screening. La discussione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di operatori del settore farmaceutico.

Un incontro decisivo si è svolto questa mattina a Palazzo d’Orleans, dove il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alla Salute Daniela Faraoni hanno incontrato la delegazione di Federfarma Sicilia guidata da Gioacchino Nicolosi. L’obiettivo non è solo amministrativo, ma punta a trasformare le farmacie in veri presidi sanitari per portare assistenza capillare nelle aree interne e nei piccoli centri siciliani. Si tratta di un passo concreto verso una sanità di prossimità che utilizzi le strutture esistenti per colmare i vuoti assistenziali del territorio. La collaborazione tra gli enti mira a potenziare servizi diagnostici e informativi direttamente ai cittadini, sfruttando la rete già presente sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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