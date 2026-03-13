Far viaggiare i soldi Lezioni di Panetta sui pagamenti digitali

I pagamenti internazionali rappresentano uno dei principali paradossi dell’economia globale, dove le informazioni circolano in tempo reale mentre il denaro impiega tempi variabili per attraversare i confini. Un esperto ha spiegato come funzionano le transazioni digitali e le sfide legate ai trasferimenti di denaro tra paesi diversi, evidenziando le differenze tra sistemi tradizionali e innovazioni recenti nel settore dei pagamenti.

Il futuro dei pagamenti globali dipenderà dalla capacità di costruire un sistema più aperto e più interoperabile. La tecnologia può aiutare, ma senza regole comuni non basta I pagamenti internazionali sono uno dei grandi paradossi dell'economia globale. Viviamo in un mondo in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, ma il denaro che attraversa i confini spesso continua a muoversi lentamente, con costi elevati e con poca trasparenza. E' attorno a questo paradosso che si è concentrato l'intervento con cui ieri il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha chiuso a Londra il summit del Financial Stability Board dedicato ai pagamenti cross-border.