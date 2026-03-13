La compagnia teatrale annuncia l'allestimento di una nuova produzione dedicata a Fantozzi, interpretato dall'attore Fantoni. Lo spettacolo, che sarà rappresentato al teatro Ponchielli, vede coinvolti diversi attori e tecnici che lavorano alla preparazione della messa in scena. La rappresentazione si inserisce nella programmazione della stagione teatrale cremonese e promette di portare sul palco una versione rivisitata del personaggio.

La scena teatrale cremonese si prepara ad accogliere una rielaborazione drammatica del celebre personaggio creato da Paolo Villaggio. Davide Livermore ha firmato la direzione artistica di uno spettacolo che trasforma le vicende di Ugo Fantozzi in una vera e propria tragedia, con Gianni Fantoni nel ruolo protagonista. L’evento è destinato al Teatro Ponchielli, dove le maschere della Commedia dell’Arte si intrecciano con il destino inevitabile dell’impiegato per eccellenza. Questa produzione non si limita a riproporre aneddoti famosi, ma cerca di dare profondità psicologica alle situazioni assurde che hanno segnato l’immaginario collettivo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fantozzi in tragedia: Fantoni al Ponchielli

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