Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 29ª giornata

La 29ª giornata di fantacalcio propone una serie di partite in cui i giocatori più consigliati sono stati individuati per ogni match, offrendo una guida dettagliata per chi deve decidere le formazioni. La lista comprende i nomi dei calciatori ritenuti più affidabili e utili da schierare, partita dopo partita, per ottimizzare i punteggi e le strategie dei fantallenatori.

Quest'anno i granata possono vantare un record interessante: nessuna squadra ha segnato più reti in seguito a contropiede (sette, al pari di Juventus ed Hellas Verona) nel campionato in corso. Quindi spazio agli sprint di Obrador, che ha già trovato l'assist ed è utile anche in chiave modificatore. Davanti, Zapata potrebbe segnare in due gare consecutive all'Olimpico Grande Torino per la seconda volta in maglia granata. Il colombiano ha realizzato quattro gol contro il Parma in Serie A ed è davanti a tutti i suoi compagni di squadra come gol attesi nei 90 minuti (0,44 xG a partita). Anche dalla panchina rimane una scelta interessante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 29ª giornata Articoli correlati Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 22ª giornataQuest'anno l'Inter non ha ancora sbagliato un match contro le squadre nella parte sinistra della classifica: sono gli unici ad aver vinto tutte le... Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 23ª giornataI biancocelesti quest'anno non sono decisamente una macchina da gol, ma contro il Genoa potrebbe essere il match giusto per sbloccarsi. Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 13° giornata Contenuti e approfondimenti su Fantacampionato i giocatori consigliati... Temi più discussi: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 29ª giornata; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 28ª giornata; Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 28ª giornata. Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 28ª giornataEcco la guida completa ai giocatori da schierare al fantacalcio: tutti i consigli, squadra per squadra, per costruire la formazione ideale per la 28ª giornata di Serie A ... gazzetta.it I tre consigli per un attacco a basso costo in vista del ventinovesimo turno di Serie AConclusa la 28ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta è pronto a ripartire con un nuovo lungo weekend di Serie A. Il calendario si aprirà venerdì 13 marzo alle 20.45 con la sfida tra Torino e Parma, m ... gazzetta.it «Mirko Valentino, fantallenatore di “Sakima88”, si è portato a casa il primo posto nella 28ª giornata del Fantacampionato Gazzetta, totalizzando ben 101,5 punti e aggiudicandosi un voucher Valtur da 1000 euro. Un risultato costruito con una formazione impec - facebook.com facebook