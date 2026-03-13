Famiglia nel bosco Terragni | Ho visto i bimbi sono traumatizzati ma mangiano Assistenti sociali poco formati

Un membro della famiglia ha riferito di aver visto alcuni bambini nel bosco, affermando che sono traumatizzati ma continuano a mangiare. Ha anche criticato il comportamento degli assistenti sociali, definendoli poco preparati e poco disponibili, dato che si sottraggono ai colloqui con la famiglia. La situazione, quindi, riguarda bambini in condizioni di disagio e professionisti che sembrano mostrare poca collaborazione.

Servizi sociali poco formati (e poco collaborativi, visto che si sottraggono perfino ai colloqui telefonici), una storia nata male quella della Famiglia del bosco, che tiene con il fiato sospeso tutta Italia dopo la separazione della mamma Catherine dai tre figli decisa dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila. Parola di Marina Terragni, garante della Privacy, che ha fatto visita alla casa famiglia di Vasto dove vivono i tre fratellini, Birmingham Trevallion, Galorian, Bluebell e Utopia Rose, di 7 e 8 anni. Aveva promesso che sarebbe andata per vederli con i propri occhi per assicurarsi delle loro condizioni. E così ha fatto. Famiglia nel bosco, Terragni visita la struttura di Vasto: servizi sociali poco formati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

