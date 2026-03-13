Famiglia nel bosco papà Nathan incontra l’assistente sociale

Un uomo, chiamato Nathan Trevallion, ha incontrato l’assistente sociale incaricata di seguire il caso di una famiglia che si trova nel bosco. La conversazione è avvenuta recentemente e secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’incontro è stato confermato dalla stessa assistente sociale, Veruska D’Angelo. La notizia viene riportata senza ulteriori dettagli sulle ragioni dell’incontro o sui contenuti discussi.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Nathan Trevallion ha incontrato Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che segue il caso della famiglia nel bosco. La sua relazione al Tribunale dei minorenni ha convinto il giudice a dividere i bambini da mamma Catherine, rea di non avere un comportamento non collaborativo con i servizi sociali e la casa famiglia che ospita sia lei che i bimbi dal 20 novembre scorso. I due si sono incontrati negli uffici comunali dell’ente Ecad dal quale dipende Palmoli e che si trova a Monteodorisio. Un primo passo con altri futuri incontri da fare alla presenza di Alessandra De Febis, la garante abruzzese dei diritti all’infanzia da tempo molto partecipe. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Famiglia nel bosco, Nathan incontra l’assistente sociale: trattative per riabbracciare i figliIncontro riservato di quasi tre ore a Monteodorisio con l’assistente sociale D’Angelo e la garante regionale De Febis. Famiglia nel bosco, papà Nathan tratta con assistente sociale e garante per riavere i figliPescara, 13 marzo 2026 – La vicenda della famiglia nel bosco si arricchisce di un nuovo capitolo. La famiglia che vive isolata nel bosco, parlano moglie e marito - Vita in Diretta 04/11/2025 Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco papà Nathan incontra... Temi più discussi: Il papà della famiglia del bosco: Non organizzate proteste, voglio solo i bimbi a casa; Famiglia nel bosco, l'appello del papà Nathan Trevallion: Voglio i bimbi a casa, basta proteste; Famiglia nel bosco, papà Nathan dice basta e sfida la moglie Catherine: O fai come dico io o mi riprendo da solo i nostri figli; Famiglia nel bosco, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padre. Famiglia nel bosco, papà Nathan tratta con assistente sociale e garante per riavere i figliDopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto, il papà sta cercando un dialogo costruttivo nel tentativo di riavere i figli ... quotidiano.net Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, papà Nathan incontra l’assistente sociale x.com Dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto, il papà sta cercando un dialogo costruttivo nel tentativo di riavere i figli Leggi l'articolo #famiglia - facebook.com facebook