Una famiglia che vive nel bosco ha incontrato l’assistente sociale durante una riunione di quasi tre ore a Monteodorisio. All’incontro erano presenti anche la garante regionale e altri operatori. La discussione si è focalizzata sulle modalità per permettere alla famiglia di riabbracciare i figli. La conversazione si è svolta in modo riservato e senza ulteriori dettagli pubblici.

Incontro riservato di quasi tre ore a Monteodorisio con l’assistente sociale D’Angelo e la garante regionale De Febis. Si tenta di aprire la strada al ricongiungimento dopo la sospensione della potestà genitoriale Una riunione riservata, durata quasi tre ore, per tentare di riaprire il dialogo e provare a ricomporre la famiglia nel boscoseparata da mesi. Nathan avrebbe accettatoil confronto con l’assistente socialeVeruska D’Angelo e con la garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, nel tentativo di trovare una soluzione che possa portare al ricongiungimento con i tre figli. Il colloquio si sarebbe svolto ieri a Monteodorisio, nella sede dell’Ecad, l’ente d’ambito dell’Alto Vastese da cui dipende anche il servizio sociale del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, Nathan incontra l’assistente sociale: trattative per riabbracciare i figli

Famiglia nel bosco, papà Nathan tratta con assistente sociale e garante per riavere i figli

Caso famiglia nel bosco, incontro decisivo per Nathan: speranza di riabbracciare figli

