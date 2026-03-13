Il sindaco di Palmoli ha commentato la situazione della famiglia nel bosco, sottolineando che Nathan Trevellion si mostra molto deciso e autonomo nelle sue azioni. Ha inoltre espresso alcune perplessità riguardo alla presenza di Chaterine, senza entrare in dettagli o motivazioni. Le dichiarazioni sono state rese durante un'intervista, offrendo un quadro chiaro delle impressioni dell’amministratore locale sulla dinamica famigliare.

Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui sono ospitati i bambini della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion sembra arrivato ad una svolta. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ci sarebbero ancora perplessità sulla madre ma Nathan sarebbe apparso diverso: “L’ho visto più autonomo”, le parole del sindaco. Famiglia nel bosco, la scelta di Nathan Trevallion Le parole del sindaco di Palmoli Nathan aperto al dialogo per il bene dei bambini Famiglia nel bosco, la scelta di Nathan Trevallion Secondo quanto riportato da Dentro La Notizia nella puntata del 13 marzo, il caso della famiglia nel bosco sarebbe ad un passo dalla svolta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, "Nathan è molto deciso e autonomo, perplessità su Chaterine": parla il sindaco di Palmoli

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