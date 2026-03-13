Famiglia nel bosco | le domande le sofferenze la solidarietà della gente e i pregiudizi del wokismo

Una famiglia si trova nel bosco, affrontando numerose domande, sofferenze e il sostegno della comunità locale. Un Tribunale dei minorenni, con la presenza di due giudici, è coinvolto in un procedimento legale che ha attirato l’attenzione pubblica. La vicenda ha suscitato reazioni, tra solidarietà e pregiudizi legati al dibattito sul wokismo.

Sembra incredibile che un Tribunale dei minorenni, la cui composizione prevede anche due giudici onorari su quattro, esperti in materia psicologica ed educativa nominati dal Csm – ma quanti lo sanno? – possa emettere una decisione fortemente criticata, dalla gran parte degli psicologi e psichiatri italiani, a partire di quelli più apprezzati, che vantano un inattaccabile curriculum scientifico, professionale, accademico. Parlo della " famiglia nel bosco " e della decisione dei giudici dell'Aquila di allontanare la madre, Catherine, dai tre figli. Famiglia nel bosco, la madre allontanata dai figli: la critica di Andreoli, Ammaniti e Cantelmi. Si sono espressi con univoca e critica opinione, esperti del livello di Vittorino Andreoli («crollata la dignità dei giudici.