La decisione di Cecilia Angrisano di sottrarre i bambini alla "Famiglia nel Bosco" ha causato l'ira della collettività che si è scatenata sui social. A seguito dei commenti alcuni utenti, alla donna è stata rafforzata la scorta L'azione violenta della Angrisano di togliere i figli alla famigl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, insulti a Cecilia Angrisano dopo aver sottratto i figli alla madre: "Attenta ai tuoi bimbi"; rafforzata scorta

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