Un caso familiare si svolge nel bosco, attirando l’attenzione del Garante dell’Infanzia che ha commentato la situazione definendola sproporzionata rispetto alle ragioni di partenza. La questione coinvolge una famiglia e si presenta come un intervento complesso, con le parti impegnate a trovare una soluzione. Le autorità sottolineano la necessità di un impegno collettivo per affrontare questa situazione.

“Bisogna che ci mettiamo tutti con il massimo impegno per vedere di risolvere una situazione che continua a sembrare sproporzionata nel suo esito rispetto alle ragioni iniziali”. Lo ha detto la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni all’uscita dalla casa famiglia dove dal 20 novembre 2025 vivono i bambini della ‘famiglia nel bosco’, da venerdi’ scorso senza la madre. “Probabilmente – ha proseguito – non ha funzionato qualcosa proprio nei primissimi mesi in cui l’assistente sociale ha preso in carico questa famiglia. Li’ le cose si sono messe in un modo storto e non si sono piu’ raddrizzate”. La Garante ha riferito che quando e’ arrivata i bambini stavano mangiando, negando l’ipotesi di uno sciopero della fame. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: “Situazione sproporzionata nel suo esito”

