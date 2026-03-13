Famiglia del bosco la svolta possibile entro 3 mesi Cosa è successo all’incontro tenuto segreto alla madre | le aperture di Nathan Trevallion

Dopo un incontro di tre ore tra Nathan Trevallion e l’assistente sociale Veruska D’Angelo, si apre una possibilità di soluzione nella vicenda dei bambini della famiglia nel bosco. L’incontro, avvenuto in segreto e finora sconosciuto, ha portato a delle aperture da parte di Trevallion, che ha condiviso alcune novità con la madre. La situazione potrebbe evolversi entro i prossimi tre mesi.

La vicenda dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere vicina a un punto di svolta, dopo che il padre Nathan Trevallion ha trascorso tre ore faccia a faccia con Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che fino a ieri la famiglia considerava praticamente una nemica. L’incontro, avvenuto giovedì a Monteodorisio, lontano dalle telecamere accampate da giorni davanti alla casa famiglia di Vasto, si è svolto nella sede dell’Ecad, l’ente che gestisce i servizi sociali dell’Alto Vastese. Presente anche la Garante regionale per l’infanzia, Alessandra De Febis, un traduttore e due figure istituzionali vicine al caso, scrive Repubblica. La riunione senza dire nulla alla moglie. 🔗 Leggi su Open.online

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Catherine dormiva con i bambini e questo non li avrebbe preparati a dormire da soli: è una delle colpe che le attribuiscono le assistenti sociale che hanno quindi deciso anche il suo allontanamento dai bambini. Un' altra violenza di Stato! #Catherine #famiglia - facebook.com facebook