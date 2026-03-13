Falso testamento | fratelli a processo per 1,2 milioni

Il GUP di Bologna ha deciso di rinviare gli atti al procuratore per procedere con la citazione a giudizio di un uomo e una donna, fratelli di Vittorio Ragazzi, agricoltore morto a dicembre 2023. L’accusa riguarda un presunto falso testamento e un patrimonio stimato in circa 1,2 milioni di euro. La decisione viene presa nel contesto di un procedimento legale che coinvolge i due familiari.

Il GUP di Bologna ha rimesso gli atti al procuratore per citare direttamente a giudizio il fratello e la sorella dell’agricoltore Vittorio Ragazzi, deceduto nel dicembre 2023. La contesa verte su un patrimonio ereditario da 1,2 milioni di euro, attualmente bloccato tra i familiari e il Comune di San Giovanni in Persiceto. L’accusa principale riguarda la produzione di un testamento olografo falso, redatto dai due fratelli per annullare le ultime volontà del defunto che lasciava tutto in beneficenza. Il processo penale salta l’udienza preliminare per passare direttamente davanti al Tribunale monocratico, con imputati accusati anche di tentata truffa contro l’amministrazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso testamento: fratelli a processo per 1,2 milioni Articoli correlati Testamento falsificato, fratelli a processo: eredità da 1,2 milioni contesa col ComuneSan Giovanni in Persiceto (Bologna), 13 marzo 2026 – È finita col gup di Bologna Domenico Truppa che ha rimesso gli atti al pm Luca Venturi... Muore una prof, spunta un testamento dietro un armadio ma è falso: in quattro a processoFABRIANO - Un figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di Italiano, morta a gennaio del 2019... Reborn as true heiress, I began to cherish my family's love and beat up the scumbag!#chinesedrama Aggiornamenti e notizie su Falso testamento Argomenti discussi: Testamento falsificato, fratelli a processo: eredità da 1,2 milioni contesa col Comune. Testamento falsificato, fratelli a processo: eredità da 1,2 milioni contesa col ComuneÈ finita col gup di Bologna Domenico Truppa che ha rimesso gli atti al pm Luca Venturi (sostituito in udienza da un altro pm) perché proceda con la citazione diretta a giudizio l’udienza preliminare ... ilrestodelcarlino.it Testamento falso, un'altra accusa al notaio Francesca Vomiero: la firma dell’83enne Marcello Ceccato morto pochi giorni dopo sarebbe apocrifaSANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - C'è una nuova accusa nel processo per il falso testamento di Marcello Ceccato, il falegname di Santa Giustina in Colle morto il 25 novembre 2019 a 83 anni ... ilgazzettino.it