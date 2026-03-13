Falconara | il sindaco chiede alla Rfi rampe e montascale

Il sindaco di Falconara ha richiesto a RFI l’installazione di rampe e montascale presso la stazione locale. Attualmente, la stazione non dispone di strutture adeguate per garantire l’accesso alle persone con disabilità, che devono fare affidamento sull’assistenza del personale per muoversi. La situazione evidenzia una mancanza di infrastrutture fondamentali per la mobilità inclusiva.

La stazione di Falconara rimane un punto critico per la mobilità inclusiva, dove l’assenza di accessibilità costringe gli utenti con disabilità a dipendere dall’aiuto del personale. Il sindaco Stefania Signorini ha deciso di convocare i responsabili della Rfi per richiedere interventi strutturali immediati che garantiscano l’autonomia di spostamento. L’iniziativa nasce da una segnalazione pubblica e si inserisce in un contesto più ampio di modernizzazione dello scalo ferroviario, dove le promesse di adeguamento fatte anni fa non sono state ancora completamente soddisfatte. La richiesta mira a trasformare la sensibilità degli operatori in soluzioni fisiche permanenti come rampe e montascale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

