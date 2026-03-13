' Fabula' sbarca a Roma | la pasticceria di Giorgia Malerba nata a Terni apre nel quartiere Prati

La pasticceria ‘Fabula’, nata a Terni nel 2024 grazie a un progetto dell’influencer Giorgia Malerba, sta per aprire un nuovo locale nel quartiere Prati di Roma. La nuova sede sarà operativa nelle prossime settimane e rappresenta un ampliamento dell’attività già avviata nella città umbra. La decisione di espandersi arriva in un momento di crescita per l’azienda.

La pasticceria ‘Fabula’, attività nata a Terni nel 2024 da un progetto dell’influencer Giorgia Malerba, si prepara ad aprire nelle prossime settimane un nuovo punto vendita a Roma. Il locale sorgerà nel quartiere Prati, in via Tacito 66, a pochi passi da via Cola di Rienzo, una delle principali arterie commerciali della zona. L’apertura è stata comunicata attraverso i profili social dell’attività, sempre molto seguiti con milioni di visualizzazioni. Il nuovo spazio dovrebbe comprendere sia l’area destinata alla vendita sia un laboratorio per la produzione, seguendo un modello già utilizzato nel punto vendita originario. Fabula si è fatta conoscere negli ultimi anni proprio attraverso i social network, dove il progetto ha costruito buona parte della propria visibilità. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Crollo di un cornicione a Roma: la protesta dei commercianti isolati nel quartiere PratiPrati si sveglia con le saracinesche alzate e la strada tagliata in due: transenne, nastro bianco e rosso, sguardi che cercano un varco. Leggi anche: Immobiliare 2025, Roma supera Milano: boom di ricerche in un quartiere ben preciso (non è Prati o Eur)