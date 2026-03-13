Fabrizio Corona ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla sua relazione passata con Belén Rodríguez, suscitando sorpresa tra il pubblico. Durante un'intervista, ha commentato alcuni dettagli sulla loro storia e sui rapporti attuali. Corona ha anche fatto riferimento a possibili sviluppi futuri che riguardano sia lui che l'ex compagna. La vicenda rimane al centro dell'attenzione dei media e dei fan.

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona torna a parlare della sua storia con Belén Rodríguez e svela nuovi retroscena sulla relazione con la showgirl argentina! Leggi anche: Tragedia per Fabrizio Corona, ha una grave malattia: rischia di non guarire, ecco la confessione shock Alcune storie d’amore del mondo dello spettacolo continuano a far discutere anche molti anni dopo la loro conclusione. È il caso di Fabrizio Corona e Belén Rodríguez, la cui relazione, all’epoca, aveva catalizzato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando una delle più chiacchierate del gossip italiano. Negli ultimi tempi l’ ex re dei paparazzi è tornato a parlare di quella vicenda sentimentale, rivelando aneddoti e retroscena legati al passato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fabrizio Corona pronto a colpire pure Belén? Ecco la rivelazione inaspettata sulla ex

