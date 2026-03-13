Fabrizio Corona pronto a colpire pure Belén? Ecco la rivelazione inaspettata sulla ex
Fabrizio Corona ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla sua relazione passata con Belén Rodríguez, suscitando sorpresa tra il pubblico. Durante un'intervista, ha commentato alcuni dettagli sulla loro storia e sui rapporti attuali. Corona ha anche fatto riferimento a possibili sviluppi futuri che riguardano sia lui che l'ex compagna. La vicenda rimane al centro dell'attenzione dei media e dei fan.
L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona torna a parlare della sua storia con Belén Rodríguez e svela nuovi retroscena sulla relazione con la showgirl argentina! Leggi anche: Tragedia per Fabrizio Corona, ha una grave malattia: rischia di non guarire, ecco la confessione shock Alcune storie d’amore del mondo dello spettacolo continuano a far discutere anche molti anni dopo la loro conclusione. È il caso di Fabrizio Corona e Belén Rodríguez, la cui relazione, all’epoca, aveva catalizzato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando una delle più chiacchierate del gossip italiano. Negli ultimi tempi l’ ex re dei paparazzi è tornato a parlare di quella vicenda sentimentale, rivelando aneddoti e retroscena legati al passato. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Articoli correlati
Belen sbugiarda Corona, ora pure lei lo mette all’angolo: ecco cosa ha dettoNegli ultimi giorni si è riacceso il dibattito attorno ai rapporti tra Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Fabrizio Corona.
Ma perché Belen non ha partecipato alla serie Netflix di Corona? La verità è assurda e inaspettataTra i tanti volti che popolano Io Sono Notizia, la docu-serie Netflix dedicata a Fabrizio Corona, ce n’è uno che manca più di tutti.
Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano De Martino
Aggiornamenti e notizie su Fabrizio Corona
Temi più discussi: Fabrizio Corona a Bitritto: Falsissimo pronto a scuotere il Palatour; Fabrizio Corona, cancellata la nuova puntata di Falsissimo su Signorini. Censura non mi ferma; Falsissimo, Corona pronto a scendere in politica? Cosa sappiamo; Fabrizio Corona: C'è uno scoop di Falsissimo che non ho pubblicato e che vale 7 milioni. Scatenerebbe il caos.
Dopo Signorini, Corona minaccia di rovinare un’altra persona, anzi, una famiglia potentissima: ecco chiFabrizio Corona, dopo le puntate di Falsissimo dedicate ad Alfonso Signorini, è pronto a mettere alla gogna un'altra famiglia intoccabile. donnapop.it
Scoop potrebbe creare il caos, riguarda anche..., la confessione di Fabrizio CoronaFabrizio Corona torna a far parlare di sè con uno scoop pronto a creare putiferio nello star system, scopriamo cosa è riuscito a scovare e chi riguarda. notizie.it
#MassimoCeccherini parla del "caso Signorini" fatto partire da #FabrizioCorona L'attore toscano ospite nel podcast Mediocracy ha detto la sua sul "caso Signorini" schierandosi dalla parte del giornalista: "Può starvi simpatico Corona, ma si fa tutte queste serat - facebook.com facebook