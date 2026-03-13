fabrizio corbo il neo direttore creativo racconta la nuova donna di erika cavallini

Durante la Milano Fashion Week, il nuovo direttore creativo ha svelato la collezione intitolata

Alla Milano Fashion week ha presentato "Forget Me Not" (non dimenticarmi) una collezione fatta di ricordi, desiderio e profondità emotiva, dove il mare diventa metafora di un mondo interiore e la moda si trasforma in un linguaggio capace di evocare emozioni e suggestioni visive. La sfilata di Erika Cavallini fonde estetica, atmosfera e identità femminile. A raccontarla Fabrizio Corbo, il nuovo direttore creativo, che ama vestire donne dalla forte personalità che scelgono di vestire soprattutto per se stesse. Come nasce la sua passione per la moda e a quale grande stilista del passato o del presente si ispira? "La mia passione per la moda nasce da bambino: giocavo con le bambole e sono sempre stato affascinato dai loro vestiti, dal modo in cui erano stratificati, dall’armonia dei colori e dai materiali utilizzati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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