Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, Cesc Fabregas ha tenuto una conferenza stampa come allenatore del Como 1907, in preparazione alla partita contro la Roma prevista per domenica. Durante l'incontro, ha sottolineato che, per lui, non è fondamentale qualificarsi in Champions League, ma conta principalmente avere un gioco solido e ben strutturato.

La conferenza stampa di Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907, si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, in vista dell’appuntamento domenicale contro la Roma. Il tecnico ha affrontato con lucidità la posizione della sua squadra, quarta in classifica con dieci gare rimanenti, rifiutando di focalizzarsi prematuramente sulla qualificazione alla Champions League. Mentre il Como punta a mantenere il ritmo competitivo, l’allenatore ha sottolineato che l’obiettivo immediato non è il risultato finale ma la costruzione di un gioco solido e coerente. Fabregas ha espresso un atteggiamento distaccato rispetto alle pressioni esterne, dichiarando che se la qualificazione avviene sarà ottimo, ma se non accade, il lavoro di costruzione prosegue comunque senza etichettare la squadra come fallita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabregas: non serve la Champions, conta il gioco solido

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