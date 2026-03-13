Fa la cosa giusta fiera solidale a Milano

A Milano si è tenuta una fiera dedicata alla sostenibilità, durante la quale è stata presentata un’applicazione che indica ai pellegrini i percorsi religiosi da seguire con calma. L’evento ha coinvolto diverse realtà impegnate nel promuovere pratiche sostenibili e il rispetto del patrimonio spirituale. La manifestazione ha attirato pubblico e operatori interessati a scoprire nuove modalità di viaggio e di impegno ambientale.

Milano. Alla fiera della sostenibilità presentata l’applicazione che mostra ai pellegrini i cammini religiosi da percorrere a ritmo lento. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Fa la cosa giusta”, fiera solidale a Milano Articoli correlati "Cammino dei Picentini", il Gal Colline Salernitane partecipa alla Fiera "Fa' la cosa giusta"Il GAL Colline Salernitane sarà presente alla 22° Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si... Leggi anche: Fa’ la cosa giusta! a milano da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 “Fa la cosa giusta”, fiera solidale a Milano Tutto quello che riguarda Fa la cosa giusta fiera solidale a... Temi più discussi: Fa’ la cosa giusta!, a Rho la 22ma edizione; Fa’ la cosa giusta! 2026: a Fiera Milano tre giorni dedicati al consumo critico e agli stili di vita sostenibili; Fa’ la cosa giusta!. Fiera Milano Rho 13-15 marzo 2026; Fa’ la cosa giusta! nel mondo sbagliato. Cosa fare a Milano (e dintorni) il 14 e 15 marzo 2026: la guida completaCosa fare a Milano il weekend del 14 e 15 marzo 2026: Fa' la cosa giusta! a Rho Fiera, Tredesin de Marz, I Macchiaioli a Palazzo Reale, mercatini vintage, concerti e le migliori gite fuori ... milanolife.it La Basilicata protagonista a Fa' la cosa giusta!: i Cammini lucani alla fiera di MilanoDal 13 al 15 marzo la Basilicata si racconta a Milano attraverso i suoi cammini e i suoi paesaggi. L’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata partecipa alla XXII edizione ... leggo.it La struttura, che sarà riconvertita al termine delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, era già stata oggetto di polemiche per i prezzi delle stanze. Ora Avvenire rivela gli accordi già presi tra costruttore, Comune e ordini professionali per riservare diversi posti - facebook.com facebook Lunedì 16 marzo saranno nove mesi esatti, che tutte le sere, alle 18, un gruppo di cittadini dalle professioni, età e storie più disparate, si trovano a Milano in piazza Duomo, davanti al sagrato. E lì sostano per un’ora, in silenzio. Solo un cartello in mano e la ban x.com