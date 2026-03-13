Fa la cosa giusta fiera solidale a Milano

A Milano si è svolta una fiera dedicata alla sostenibilità, durante la quale è stata presentata un’applicazione dedicata ai pellegrini. L’applicazione permette di visualizzare i cammini religiosi da percorrere a ritmo lento, offrendo un supporto pratico a chi desidera seguire questi percorsi. La manifestazione si è concentrata su iniziative che promuovono la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Milano. Alla fiera della sostenibilità presentata l’applicazione che mostra ai pellegrini i cammini religiosi da percorrere a ritmo lento. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Fa la cosa giusta”, fiera solidale a Milano Articoli correlati "Cammino dei Picentini", il Gal Colline Salernitane partecipa alla Fiera "Fa' la cosa giusta"Il GAL Colline Salernitane sarà presente alla 22° Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si... “Fa la cosa giusta”, fiera solidale a Milano Tutti gli aggiornamenti su Fa la cosa giusta fiera solidale a... Temi più discussi: Fa’ la cosa giusta!, a Rho la 22ma edizione; Fa’ la cosa giusta 2026: a Milano torna la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili; Fa’ la cosa giusta!. Fiera Milano Rho 13-15 marzo 2026; Fa’ la cosa giusta! 2026: a Fiera Milano tre giorni dedicati al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. Fa’ la cosa giusta!: 65mila visitatori, la presenza dei giovani e un messaggio di pace(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2026 – Si chiude con 65mila visitatori (con una crescita di oltre il 20 per cento rispetto all’anno scorso) la 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta! la fiera na ... mi-lorenteggio.com Cosa fare a Milano (e dintorni) il 14 e 15 marzo 2026: la guida completaCosa fare a Milano il weekend del 14 e 15 marzo 2026: Fa' la cosa giusta! a Rho Fiera, Tredesin de Marz, I Macchiaioli a Palazzo Reale, mercatini vintage, concerti e le migliori gite fuori ... milanolife.it A Milano ho visitato la Fiera dei Grandi Cammini “Fa’ la cosa giusta!”. Il turismo lento è una grande opportunità per valorizzare territori e la recente legge sui cammini va proprio in questa direzione. Un’Italia da scoprire passo dopo passo, su cui continueremo a - facebook.com facebook Milano e Roma. Iraniani in piazza : la soluzione non è la guerra portata dall’esterno, né la conciliazione col regime degli Ayatollah, ma il cambiamento portato dal popolo iraniano e dalla resistenza organizzata @Corriere x.com