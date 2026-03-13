F1 verso cancellazione Gp Bahrain e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

La Formula Uno sta considerando la cancellazione dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita previsti per il prossimo mese. La decisione sarebbe legata alla situazione di conflitto in Medio Oriente. La scadenza del calendario si riduce così di un mese, senza che siano stati ancora comunicati dettagli ufficiali. Si attende una conferma da parte degli organizzatori e degli enti che gestiscono il campionato.

(Adnkronos) – La Formula Uno si appresta a cancellare i due Gp del prossimo mese in Bahrain e Arabia Saudita a causa della guerra in Medio Oriente, lasciando un vuoto di un mese nel calendario. Si prevede che i vertici della Formula Uno annullino i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita nelle prossime 48. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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