F1 oggi Gp Cina | gli orari e dove vedere in diretta Sprint qualifiche e gara a Shanghai Sky Now e TV8

Oggi la Formula 1 si svolge a Shanghai, dove si disputano qualifiche, Sprint e la gara principale del Gran Premio della Cina. La competizione si tiene a meno di una settimana dal primo GP della stagione in Australia. Gli eventi vengono trasmessi in diretta su Sky, Now e TV8, permettendo agli appassionati di seguire tutte le fasi della corsa.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il secondo appuntamento della stagione. La Mercedes è in testa al campionato dopo la doppietta Russell-Antonelli della scorsa settimana a Melbourne Il Circus della F1 a meno di una settimana di distanza dal Gran Premio d'Australia, la gara inaugurale della stagione, torna in pista per il Gran Premio della Cina, la seconda gara del Mondiale di F1 2026. Si corre a Shanghai da oggi venerdì 13 a domenica 15 marzo. La Mercedes dopo la doppietta Russell-Antonelli nella prima corsa dell'anno si presenta da favorita visto il dominio tecnico messo in mostra dal team di Toto Wolff. La Ferrari ripartirà dal ruolo di seconda forza guadagnato sul campo a Melbourne grazie al terzo posto di Charles Leclerc e al quarto di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Today.it

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