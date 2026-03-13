F1 | la gestione energetica ridefinisce le curve iconiche

Durante il Gran Premio d’Australia, è stato evidente come la gestione dell’energia influenzi le strategie delle vetture, modificando il modo di affrontare alcune curve celebri come la 130R di Suzuka e le chicane di Melbourne. La gara ha mostrato un’evoluzione nel comportamento delle monoposto, con piloti e team che si sono adattati alle nuove tecniche di controllo energetico. Questo cambio si è riflesso nelle dinamiche di gara e nelle scelte di guida.

Il Gran Premio d'Australia ha messo in luce un cambiamento strutturale nella Formula 1, dove la gestione dell'energia sta ridefinendo il valore delle curve iconiche come la 130R di Suzuka o le chicane di Melbourne. I piloti riferiscono che l'abilità di guida pura sta lasciando spazio a una strategia di ricarica della batteria che altera radicalmente i tempi di giro e le dinamiche di gara. Dati telemetrici confermano che nei tratti ad alta velocità i conducenti stanno riducendo intenzionalmente l

