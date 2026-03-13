F1 2026 | ibrido al 50% e sorpassi facili la rivoluzione

Il nuovo regolamento della Formula 1 per il 2026 introduce un motore ibrido con una componente a combustione al 50% e un sistema di sorpasso più efficace. La modifica ha suscitato reazioni contrastanti tra piloti e appassionati, con opinioni diverse sulla sua efficacia. La divisione tra chi guida e chi osserva si fa più evidente, mentre si attendono le prime gare per verificare gli effetti delle novità.

Il verdetto sul nuovo regolamento 2026 della Formula 1 divide nettamente chi guida le monoposto da chi assiste alla corsa. Jacques Villeneuve, campione mondiale nel 1997, ha chiarito che l'esperienza varia a seconda che si intervista un pilota o uno spettatore desideroso di spettacolo. Le nuove norme introducono un motore ibrido con una ripartizione quasi perfetta tra combustione interna ed energia elettrica, unita all'aerodinamica attiva e modalità di sorpasso. La stagione appena iniziata mostra già i primi segnali di come queste regole stiano ridefinendo la competizione. A Melbourne, la gara si è rivelata entusiasmante non tanto per la pura abilità al volante, quanto per la gestione strategica dell'energia.