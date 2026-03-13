F1 2026 | guerra in Medio Oriente cancella GP Bahrein

La stagione 2026 di Formula 1 è stata modificata a causa della guerra in Medio Oriente. Il Gran Premio di Bahrein, programmato per aprile, è stato cancellato, così come quello dell’Arabia Saudita. La decisione riguarda le gare previste in quella regione in quel mese, mentre non sono stati annunciati altri cambiamenti. La situazione politica ha quindi influenzato il calendario della competizione.

La stagione 2026 della Formula 1 si trova di fronte a una potenziale rivoluzione del calendario dovuta all’escalation del conflitto in Medio Oriente, con i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita ad aprile destinati alla cancellazione. Questa decisione imminente, ancora non formalizzata, nasce dalle crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei team e delle operazioni logistiche in un contesto geopolitico che vede coinvolti Iran, Stati Uniti e Israele. L’annullamento dei due appuntamenti previsti rispettivamente il 12 aprile a Bahrein e il 19 aprile in Arabia Saudita creerebbe un vuoto di circa un mese nel programma mondiale, lasciando un divario tra il Gran Premio del Giappone del 29 marzo e quello di Miami del 3 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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