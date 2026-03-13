Ex studente del liceo di Marsciano lancia una startup per la sicurezza preventiva delle infrastrutture

Un ex studente del liceo scientifico di Marsciano ha avviato una startup chiamata Displaid, dedicata alla sicurezza preventiva delle infrastrutture. L'azienda è stata creata da quattro giovani ingegneri, tra cui figura anche l’ingegnere che ha frequentato il liceo. La startup si concentra su soluzioni innovative per la protezione e la manutenzione delle infrastrutture critiche.

Luca Radicioni, assieme ad altri tre giovani professionisti, ha dato vita al progetto che si occupa di monitoraggio strutturale attraverso il rigore dell’ottimizzazione matematica Dalla maturità scientifica alla guida di una startup innovativa. È il viaggio accademico e professionale di Luca Radicioni, ingegnere, ex studente del liceo scientifico dell'Istituto omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta, che insieme ad altri tre giovani ingegneri ha dato vita a Displaid, una startup che facilita la manutenzione preventiva delle infrastrutture, attraverso dispositivi tecnologici e algoritmi. Luca è tornato nella “sua” scuola e nel corso di un... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

