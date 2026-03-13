Evasione delle accise | sequestrati 64.000 litri di gasolio

Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Udine e Verona hanno sequestrato 64.000 litri di gasolio in un'operazione contro l’evasione delle accise. Durante un controllo economico, sono state individuate quantità di carburante non dichiarate e prive delle necessarie autorizzazioni. L’intervento si è concluso con il sequestro del materiale e il deferimento delle persone coinvolte alle autorità competenti.

L’attività ha permesso quindi di sequestrare 64.000 litri di prodotto – di fatto gasolio idoneo all’autotrazione - fraudolentemente sottratto al pagamento delle imposte. Le attività d’indagine adesso proseguono al fine di ricostruire l’intera filiera illecita ed individuare quello che doveva essere il reale destinatario del carico illecito. Stiamo passando giorni a raccontare la devastazione delle vite di innocenti compiute da taluni magistrati: i giorni in carcere (per alcuni mesi o addirittura anni); lo spettro di un buco nero contro il quale non vedi altra via d’uscita se non la voglia di farla finita perché tutto attorno a te crolla; la montagna di soldi spesi per contrastare un’accusa che ti sommerge con intercettazioni e quant’altro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Evasione delle accise: sequestrati 64.000 litri di gasolio Articoli correlati Leggi anche: Sequestrati 64.000 litri di gasolio: smascherata la frode Evasione delle accise, Finanza sequestra 64mila litri di gasolio(LaPresse) – La Guardia di Finanza di Udine e Verona ha sequestrato 64mila litri di gasolio per autotrazione sottratti al pagamento delle imposte. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Evasione delle accise sequestrati 64... Temi più discussi: Evasione delle accise, sequestrati 64mila litri di gasolio a Udine; Gasolio importato illegalmente e frode sulle accise, indagini anche nel Ravennate: sette indagati e sequestri per 235mila euro; Carburanti, la Guardia di Finanza scopre una maxifrode sulle accise a Catania: sequestro per 235mila euro; La truffa del gasolio. Scoperta dalla Finanza maxi evasione delle accise. Evasione delle accise, sequestrati 64mila litri di gasolio a UdineIl carburante, proveniente dall’Est Europa e diretto nel Sud Italia, sarebbe stato commercializzato illegalmente per evadere le imposte ... msn.com Evasione delle accise, 64mila litri di gasolio sequestrati dalla Guardia di finanza: il carburante era diretto verso il sud ItaliaUDINE - Sono 64mila i litri di gasolio per autotrazione sottratti al pagamento delle imposte: una quantità che è stata scoperta e ... msn.com Evasione delle accise, Finanza sequestra 64mila litri di gasolio - VIDEO - facebook.com facebook #GdiF #Udine #Verona evasione delle accise. Sequestrato un tank container contenente 64 mila litri di gasolio. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com