Eurofighter del 51esimo Stormo ?intercettano un aereo militare saudita sconosciuto | i boati nella notte sentiti fino a Treviso

Nella notte, un allarme ha svegliato gli abitanti di Istrana, quando un aereo militare saudita sconosciuto è stato intercettato dagli Eurofighter del 51esimo Stormo. La sirena ha annunciato l’emergenza prima che si udissero due boati consecutivi, percepiti fino a Treviso. L’evento ha coinvolto il personale militare che ha effettuato il sorvolo, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o il motivo dell’intercettazione.

ISTRANA - Prima la sirena che suona all’improvviso nel cuore della notte. Poi due boati improvvisi a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro e gli Eurofighter che si alzano in volo a tutta velocità illuminando la notte per qualche secondo. Nella notte tra mercoledì e giovedì tanti residenti di Istrana, ma i boati sono stati avvertiti fino a Treviso, sono stati svegliati all’improvviso dal decollo rapidissimo dei due caccia del 51° Stormo. Si trattava degli aerei inseriti nel servizio di monitoraggio della difesa aerea nazionale, di cui la base di Istrana è un perno insostituibile. E l’altra notte nei cieli italiani è scattato l’allarme quando un velivolo in arrivo dalla Francia è entrato nello spazio aereo del nostro paese senza seguire la normale procedura di identificazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

