L'Euroderby tra le due squadre si è concluso con un primo tempo equilibrato e poco emozionante, caratterizzato da un ritmo tattico. Nel secondo tempo, il match si è acceso con continui scambi di gol, creando un clima più vivace. La partita, che si è giocata all'Olimpico, si decide nel ritorno previsto tra sei giorni, quando si conoscerà la squadra qualificata.

Un Euroderby per un tempo equilibrato, tattico e quasi noioso ma nel secondo più divertente con un botta e risposta che rimanda il verdetto per la qualificazione al round di ritorno dell'Olimpico fra sei giorni. Sulla sfida tra Bologna e Roma le firme di due ex azzurri: uno, Bernardeschi, che fu campione d'Europa nel 2021 e che è tornato a giocare in Italia dopo l'esperienza nel Toronto; l'altro, Pellegrini, che dovette rinunciare a quel torneo per un infortunio a pochi giorni dal debutto e che pur da capitano non è più un titolare fisso dei giallorossi. Anche se il suo impatto dalla panchina risulta spesso decisivo. L'esterno rossoblu segna la quarta rete nella competizione, eguagliando il suo score in Europa League ottenuto dieci anni fa con la maglia della Fiorentina e il Beppe Signori della stagione 1998-99 (in Coppa Uefa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Euroderby, botta e risposta. Il verdetto arriverà al ritorno

Articoli correlati

Milan-Como, ritorno al 2003: Inzaghi e Nesta firmano la vittoria prima dell’EuroderbyL'impegno del Milan contro il Como per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026 si avvicina sempre di più.

Lazio-Atalanta in pochi minuti, i botta e risposta portano al 2-2Per quanto ormai, in casa Lazio, si sia fatta l’abitudine allo stadio vuoto, riempito a spicchi tra omaggi e scuole a iosa, rimane comunque la...