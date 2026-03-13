Il compositore di Euphoria ha condiviso un messaggio diretto in cui esprime forte disappunto nei confronti della serie HBO e delle dinamiche dell'industria musicale. Nel suo post, ha usato un linguaggio esplicito per criticare le decisioni di produzione e il trattamento riservato ai compositori coinvolti. L'intervento è stato pubblicato sui social media, attirando l'attenzione di fan e addetti ai lavori.

Il compositore dello show con Zendaya ha postato uno sfogo polemico contro l'industria musicale e anche contro la serie di cui ha curato le musiche per le prime due stagioni, ma cos'è successo? Labrinth, compositore della colonna sonora di Euphoria, sembra aver preso definitivamente le distanze dalla serie HBO, la cui attesissima terza stagione debutterà il mese prossimo in streaming. Lo sfogo del compositore via social In un enigmatico post pubblicato su Instagram la notte scorsa, il musicista, che grazie alla serie HBO ha vinto un Emmy ed è stato candidato ai Grammy, ha scritto: "Ne ho abbastanza di questo settore. Fanculo la Columbia. Doppio fanculo a Euphoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Euphoria fottiti!": lo sfogo del compositore Labirinth contro la serie HBO

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