Etro Blazer ‘Pegaso’ | tra righe iconiche e lavanda

Il blazer ‘Pegaso’ di Etro si distingue per le sue linee iconiche e il colore lavanda. Il capo, realizzato con attenzione ai dettagli, presenta un design che richiama le tradizioni del brand. La giacca è stata presentata come parte della collezione stagionale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua presenza tra le novità di stagione ha generato interesse nel settore della moda.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco ‘Pegaso’: come i dettagli dorati trasformano il lavanda. L’eleganza di questo blazer monopetto risiede nella sua capacità di bilanciare la morbidezza del colore con la precisione dei dettagli costruttivi. Il tessuto, caratterizzato da una trama a filo visibile in tonalità lavanda, offre una base visiva delicata ma strutturata che si distacca nettamente dalla monocromia piatta spesso associata ai colori pastello. È proprio su questa superficie testurizzata che agiscono i due bottoni dorati, elementi che fungono da punto focale immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etro Blazer ‘Pegaso’: tra righe iconiche e lavanda Articoli correlati Leggi anche: Etro Overshirt righe: lino, vestibilità e come abbinarlo Leggi anche: Etro Blazer Jacquard: Eleganza floreale o impraticabile?