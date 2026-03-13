Etilene ossido | Trump revoca le norme EPA per salvare i

L’Amministrazione Trump ha deciso di revocare le normative dell’EPA sul cancerogeno etilene ossido, con l’obiettivo di facilitare la produzione e la distribuzione di dispositivi medici. La decisione riguarda l’intera regolamentazione in vigore e coinvolge direttamente le aziende che operano nel settore sanitario. La mossa ha suscitato discussioni tra chi sostiene questa linea e chi invece si oppone.

L’Amministrazione Trump e l’EPA stanno procedendo alla revoca totale delle normative sul cancerogeno etilene ossido, una mossa che mira a sbloccare la catena di approvvigionamento dei dispositivi medici. Questa decisione interviene dopo che nel 2024 erano state imposte regole severe per ridurre le emissioni tossiche nelle comunità residenziali. Mentre il settore della sterilizzazione aveva già iniziato ad adattarsi ai nuovi standard richiesti entro aprile 2026, l’agenzia ambientale ora propone di eliminare completamente questi obblighi. La motivazione ufficiale è garantire la disponibilità continua di strumenti salvavita come pacemaker e cateteri, evitando crisi sanitarie dovute a carenze produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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