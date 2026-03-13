Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi venerdì 13 marzo 2026 | numeri vincenti e quote in diretta

Venerdì 13 marzo 2026 si sono svolte le estrazioni serali di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili i risultati aggiornati e le quote di questa sera. Le estrazioni sono state trasmesse e pubblicate su Fanpage, offrendo un quadro completo delle vincite e delle combinazioni estratte.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 13 marzo 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 133,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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