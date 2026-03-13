Oggi, venerdì 13 marzo 2026, si tengono le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta e sono disponibili immediatamente dopo le operazioni di estrazione. Le estrazioni si svolgono in diverse città italiane, con la partecipazione di numerosi giocatori che attendono di conoscere i numeri estratti. I risultati vengono pubblicati online e nelle ricevitorie autorizzate.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 13 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 42 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 13 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 13 marzo 2026

Articoli correlati

Estrazioni Lotto 13 Marzo 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazioni Lotto 13 Marzo 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 13 marzo 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 13 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 24 Gennaio 2026

Tutto quello che riguarda Estrazioni del Lotto Superenalotto e...

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo: nessun 6 o 5+; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 6 marzo: i numeri vincenti e le quote; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 12 marzo 2026; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 6 marzo 2026. Numeri vincenti e quote, nessun 6 né 5+.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 12 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 12 marzo 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 12 marzo 2026Nessun 6 né 5+1 nel secondo appuntamento con la fortuna della settimana: ecco i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 12 marzo 2026. Il jackpot in palio ... today.it

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 10 marzo 2026 - facebook.com facebook