Estratti Aniconici di Fulgor Silvi a Fabriano

BEARD GALLERY ha pubblicato online le nuove opere digitali di Fulgor Silvi, intitolate Estratti Aniconici. Le opere si distinguono per una ripetizione di elementi compositivi che creano un'armonia tra spazi e forme. La serie evidenzia un approccio artistico che mette in risalto la ripetizione e la sperimentazione visiva. Le creazioni sono visibili sulla piattaforma della galleria.

BEARD GALLERY presenta online ESTRATTI ANICONICI, le ultime opere digitali di FULGOR SILVI caratterizzate da una reiterazione compositiva tra spazialità e forme. L'artista multimediale, attraverso una sorta di "manipolazione" costruttiva riesce a coniugare elementi di matrice arcaicca con forme. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Diretta Legnano-Fulgor Omegna: segui la sfida di Serie B su TwitchUna nuova giornata della serie b nazionale old wild west arriva in diretta in chiaro grazie a una collaborazione consolidata tra LNP e FIP. Documentari d'autore: "Bobò" di Pippo Delbono al Fulgor per un incontro col pubblicoLunedì 12 gennaio tornano le serate del Cinema Fulgur dedicate al cinema d'autore e ai protagonisti della scena contemporanea.