Estorsione e rapina | condannato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato condannato per aver commesso atti di estorsione e rapina a Jesi, dove si faceva riconoscere per il suo comportamento aggressivo. Il ragazzo minacciava e derubava le persone che incontrava, creando un clima di paura tra i residenti. La sua condotta ha portato alla sua condanna da parte delle autorità competenti.

E’ l’incubo dei teenager jesini perché con il suo fare da boss minaccia e deruba le vittime che gli capitano sotto mano. Ieri per lui è arrivata un’altra condanna al tribunale di Ancona dove era accusato di rapina aggravata ed estorsione in concorso. Il collegio penale, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, ha inflitto una pena di tre anni al baby-maranza, un 21enne di origine tunisina ma nato a Jesi. Il giovane, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, era imputato insieme a un coetaneo che ha già definito la propria posizione. Secondo quanto ricostruito in aula il primo episodio risale alla notte del 27 dicembre 2023, all’esterno della discoteca Paradise di Monsano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

