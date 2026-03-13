Esposizione dedicata a Regina Cassolo

Al Castello Sforzesco di Vigevano è aperta una mostra dedicata a Regina Cassolo, in corso fino al 2029. Gli spazi, recentemente rinnovati, ospitano l’esposizione di un’artista che porta il suo nome. La struttura, considerata un tempo dimora del Moro, si presenta oggi come un complesso fortificato e ricco di storia. La mostra si concentra sull’opera e sulla figura di Regina Cassolo, offrendo un’ampia panoramica delle sue creazioni.

Il Castello Sforzesco di Vigevano (o di Ludovico, detto il Moro, che ne fece una dimora sfarzosa, oltre che complesso fortificato grande due volte Buckingham Palace), accoglie in spazi appositamente rinnovati una mostra (fino al 2029) dedicata un’artista dal nome pertinente: ’ Regina. Sperimentatrice geniale ’. Era nata Regina Cassolo, firmataria del Manifesto tecnico dell’Aeroplastica futurista (declinata con le prime leggere sculture in latta, alluminio e celluloide), a Mede Lomellina nel 1894. In una porzione (fulcro Vigevano) della provincia pavese di Lombardia, da cui provengono molti reperti, tra cui statuette di corredi funerari d’età augustea e I secolo d. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esposizione dedicata a Regina Cassolo Articoli correlati Paestum Cat Show, al Next l’esposizione internazionale dedicata ai feliniCapaccio Paestum ospiterà il Paestum Cat Show – Love Edition 2026, l'esposizione internazionale felina organizzata da ANFI Campania. Braille, al MIM un’esposizione dedicata fino al 27 febbraio. In mostra anche la Costituzione in BrailleIn occasione della ricorrenza del 21 febbraio dedicata al Braille, la Biblioteca “Luigi De Gregori” del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha... Regina sperimentatrice geniale, il titolo dell'esposizione dedicata all'artista medese ReginaCassolo Una selezione di notizie su Regina Cassolo Discussioni sull' argomento Vigevano dedica una grande mostra a Regina Cassolo: 108 opere al MANLo; Esposizione dedicata a Regina Cassolo; Regina sperimentatrice geniale, è questo il titolo dell'esposizione dedicata all'artista medese Regina Cassolo; Regina Cassolo, in mostra le opere di una sperimentatrice geniale. L’omaggio a Regina Cassolo protagonista del futurismoMezzo secolo fa moriva Regina Cassolo, una delle più espressive artiste del futurismo italiano e del panorama artistico europeo del ’900, negli anni Cinquanta tra le protagoniste del Movimento arte ... laprovinciapavese.gelocal.it Al Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, negli spazi del Castello Sforzesco di Vigevano, la mostra Regina. Sperimentatrice geniale rende omaggio a Regina Cassolo, protagonista originale del Novecento italiano. In esposizione 108 opere tra scultu - facebook.com facebook