Esce Nuna | la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di brail ? ?

È stato pubblicato il nuovo EP di Gian Marco Ciampa, noto chitarrista classico italiano, che ha chiamato il progetto NUNA. Il lavoro combina la chitarra classica con elementi di musica elettronica, creando un ibrido sonoro tra tradizione e innovazione. Il nome dell’EP deriva da una parola islandese che significa “adesso”, e rappresenta il concetto centrale del lavoro. Gian Marco Ciampa è riconosciuto come interprete eclettico e pluripremiato nel suo campo.

NUNA, ora, adesso. È da questo concetto – racchiuso nella parola islandese che dà il nome al suo nuovo EP – che prende forma il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, pluripremiato chitarrista classico italiano, interprete eclettico e tra le figure più interessanti della sua generazione. Dopo anni di intensa attività concertistica e di collaborazioni con artisti e istituzioni di rilievo internazionale, dal 27 marzo 2026 Ciampa torna così con “Nuna” un lavoro discografico che attraversa linguaggi e sensibilità differenti, dialogando con compositori come Arvo Pärt, Luciano Berio, Michael Nyman, Ólafur Arnalds e Jon Hopkins, e con l’elettronica del producer BRAIL??. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

