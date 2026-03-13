Esame di avvocato 2025 news per gli aspiranti di Salerno | commissione definisce linee guida per l' orale

La Commissione Centrale per l’esame di abilitazione alla professione forense si è riunita in seduta plenaria presso la sala Loris D’Ambrosio del Ministero della Giustizia. L'incontro riguarda le linee guida per la prova orale dell’esame di avvocato 2025, destinato agli aspiranti di Salerno. Durante la riunione sono stati definiti i parametri e le modalità che i candidati dovranno seguire per sostenere la prova.

“Presso la sala Loris D’Ambrosio del Ministero della Giustizia si è riunita in seduta plenaria la Commissione Centrale per l’esame di abilitazione alla professione forense- sessione 2025. La riunione, formalizzata nel verbale n. 3 del 12 marzo 2026, ha avuto come obiettivo principale la definizione e la condivisione dei criteri di valutazione relativi alla prova orale, in un’ottica di uniformità, trasparenza e rigore metodologico su tutto il territorio nazionale. A presiedere i lavori è stato l’avvocato Antonio Melillo, Presidente della Commissione Centrale, figura di riferimento nel panorama giuridico nazionale e riconosciuto anche per il suo impegno associativo quale coordinatore di Assotutela Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

