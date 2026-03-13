Esame di Avvocato 2025 Commissione Centrale definisce linee guida per prova orale

La Commissione Centrale per l’esame di avvocato 2025 ha stabilito le nuove linee guida per la prova orale, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e uniformità nel processo di valutazione. Queste indicazioni riguardano i criteri di esecuzione e le modalità di giudizio, e saranno applicate ai futuri candidati durante le sessioni di esame in programma nel prossimo anno.

Presso la sala Loris D'Ambrosio del Ministero della Giustizia si è riunita in seduta plenaria la Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione forense- sessione 2025. La riunione, formalizzata nel verbale n. 3 del 12 marzo 2026, ha avuto come obiettivo principale la definizione e la condivisione dei criteri di valutazione relativi alla prova orale, in un'ottica di uniformità, trasparenza e rigore metodologico su tutto il territorio nazionale. A presiedere i lavori è stato l'avvocato Antonio Melillo, Presidente della Commissione Centrale, figura di riferimento nel panorama giuridico nazionale e riconosciuto anche per il suo impegno associativo quale coordinatore di Assotutela Campania.