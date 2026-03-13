Errore di calcolo della pena il detenuto ha diritto alla detenzione domiciliare

Un detenuto aveva diritto alla detenzione domiciliare a causa di un errore nel calcolo della pena residua. L’errore materiale rischiava di impedirgli di usufruire di questa misura alternativa al carcere. La questione è stata evidenziata durante un procedimento legale, portando alla revisione del calcolo e al riconoscimento del suo diritto.

La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, rilevando che il residuo pena era di un anno e sei mesi e non superiore ai due anni come stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia Un errore materiale nel calcolo della pena rimasta da scontare stava per creare un’ingiustizia a carico del detenuto, che aveva diritto di accedere a una misura alternativa al carcere. Lo ha stabilito la Cassazione correggendo un errore del Tribunale di Sorveglianza di Perugia nei confronti di un detenuto di 48 anni. La vicenda giudiziaria nasce da un provvedimento del 14 agosto 2025, con cui il Tribunale di Sorveglianza umbro aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata dal 48enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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