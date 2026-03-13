Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e scrittrice italiana, è morta ieri a 76 anni in una clinica romana. La sua scomparsa segue una diagnosi di tumore al pancreas fatta meno di due anni fa. La sua carriera si è distinta anche per il suo lato più gentile e per il talento che ha dimostrato nel corso degli anni.

Anche se previsto, alla fine, il momento tanto temuto è arrivato. Ieri a 76 anni, a causa del tumore al pancreas diagnosticatole meno di due anni fa, in una clinica romana è morta Enrica Bonaccorti. Negli ultimi mesi la popolare conduttrice aveva avuto il coraggio, e forse anche il conforto, di rendere pubblico il proprio dramma. «Quasi m'imbarazzo e mi vergogno di avere tutta questa attenzione -aveva confessato, a proposito dell'alone di simpatia che subito l'aveva circondata- Quando uno non sta bene viene quasi emarginato, perde il lavoro. Io invece sono qui. E sento veramente un sacco di affetto attorno a me». All'inizio, confessava, la notizia del male l'aveva «come congelata.

Era il lato gentile della nostra Tivù. Ma il suo talento andava molto oltre

Contenuti e approfondimenti su Era il lato gentile della nostra Tivù...

