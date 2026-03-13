Un’indagine ha svelato email tra la consulente di crisi Juleanna Glover e Jeffrey Epstein, il quale è deceduto. Le conversazioni mostrano come un operatore di Washington abbia tentato di usare i contatti di Epstein per influenzare le elezioni contro Donald Trump. La scoperta riguarda comunicazioni riservate e tentativi di manipolare il risultato elettorale attraverso canali nascosti.

Un’inchiesta ha portato alla luce una corrispondenza tra la consulente di crisi Juleanna Glover e il defunto Jeffrey Epstein, rivelando come un operatore di Washington abbia cercato di sfruttare le connessioni del criminale per influenzare l’esito elettorale contro Donald Trump. La relazione, durata quindici mesi prima della morte dell’ex detenuto nel 2019, non si limitava a scambi politici ma includeva richieste d’aiuto per affari commerciali legati a Tesla e al Regno Saudita. Questi documenti mostrano quanto figure influenti abbiano trattato un condannato per crimini sessuali come se fosse un semplice uomo d’affari, ignorando la sua notorietà criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epstein e la politica: email segrete per fermare Trump

