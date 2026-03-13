Entrano in una villa per svaligiarla ma arrivano i carabinieri | arrestati un uomo e due donne

Tre persone di Belmonte Mezzagno, un uomo e due donne tra i 24 e i 30 anni, sono state arrestate dai carabinieri di Misilmeri mentre tentavano di svaligiare una villa. I militari sono intervenuti sul posto e le hanno trovate all’interno dell’abitazione, sorprendendole in flagranza di reato. Tutti e tre sono noti alle forze di polizia e sono stati portati in caserma.

?L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un privato cittadino al numero unico di emergenza 112 che, ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente nell'abitazione. Una volta all'interno, i carabinieri hanno bloccato il gruppo proprio mentre era intento ad asportare la rubinetteria, appena smontata dai sanitari dell'immobile di proprietà di un pensionato palermitano. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avevano guadagnato l’accesso alla villa dopo aver tagliato le grate di una finestra. La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire, all'interno dell'auto in uso ai soggetti, due borse contenenti diversi strumenti da scasso utilizzati per l'effrazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

