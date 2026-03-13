Enrica Bonaccorti sapeva che il tumore non era operabile e in un stadio avanzato parla l'oncologo che l'aveva in cura

Il direttore dell’Oncologia al Gemelli di Roma ha rilasciato una dichiarazione riguardo a Enrica Bonaccorti, affermando che l’attrice sapeva che il tumore, in uno stadio avanzato, non era operabile. La confessione viene fatta per la prima volta e si concentra sul suo stato di salute e sulla diagnosi ricevuta. La notizia è stata diffusa attraverso un intervento pubblico del medico.

Giampaolo Tortora, direttore dell'Oncologia al Gemelli di Roma, ha parlato per la prima volta del tumore che colpì Enrica Bonaccorti nel giugno del 2025, a causa del quale dovette rivolgersi a lui per tentare di superare la malattia: "Il tumore al pancreas non era operabile ed era in uno stadio avanzato. Mi ha parlato fino alla fine dell'affetto ricevuto dal pubblico e dai colleghi come di una medicina per l'anima".

Enrica Bonaccorti, parla l'oncologo: "Una paziente eccellente nonostante il dolore, sapeva che sarebbe stato difficile"Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center, spiega: "Ha sempre avuto fiducia nella scienza.

Caterina Balivo piange in tv ricordando Enrica Bonaccorti, Giancarlo Magalli: "Era un'amica vera"Caterina Balivo piange in diretta a La Volta Buona ricordando Enrica Bonaccorti che, appena un mese fa, era stata ospite nel suo studio.

