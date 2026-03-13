Questa mattina a Ponte Milvio è stata allestita la camera ardente di Enrica Bonaccorti presso la clinica dove è deceduta. Alla cerimonia erano presenti personaggi come Balivo, Daniele e Luxuria. La camera ardente è stata allestita per rendere omaggio alla giornalista e conduttrice scomparsa. La notizia è stata diffusa con un video che mostra i momenti della cerimonia.

Questa mattina a Ponte Milvio, nella clinica dov'è morta, è stata allestita la camera ardente di Enrica Bonaccorti. Molti vi accorsi per l'ultimo saluto, commossi da questo addio Ieri, 12 marzo,è scomparsa all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha lasciato tutti nello sgomento. A luglio le era stato diagnosticato un tumore al pancreas e per due mesi non aveva detto nulla ad amici e colleghi. Poi a settembre la rivelazione che ha sorpreso tutti. Diverse le ospitate in cui ha cercato di mostrarsi ottimista, sebbene abbia sempre pensato in maniera concreta alla morte. Da questa mattina è stata allestita la camera ardente presso la clinica in cui è morta e diversi colleghi la stanno andando a trovare per l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente, presenti: Balivo, Daniele, Luxuria | VIDEO

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Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com