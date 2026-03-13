Enrica Bonaccorti Luxuria | Il nostro ultimo incontro al concerto di Renato Zero

Vladimir Luxuria si è incontrata con Enrica Bonaccorti fuori dalla camera ardente allestita a Roma in occasione della morte della conduttrice televisiva, avvenuta giovedì all’età di 76 anni. L’ex deputata ha descritto Bonaccorti come una donna vera e sensibile, e ha ricordato il loro ultimo incontro avvenuto durante un concerto di Renato Zero. La camera ardente rimarrà aperta nella giornata di oggi.

“Una donna vera sensibile, una grande artista che mi voleva bene”. Lo ha detto l’ex deputata Vladimir Luxuria fuori dalla camera ardente di Enrica Bonaccorti, aperta nella giornata odierna a Roma, dopo il decesso giovedì a 76 anni della conduttrice tv. “L’ultima volta che l’ho vista è stata al concerto di Renato Zero. Quando lui è arrivato da Enrica e l’ha abbracciata le mura del palasport stavano crollando per gli applausi e lì c’era Enrica che, un po’ stupita, un po’ come una bambina che ha avuto un bel regalo, era contenta, era contenta dell’amore che il pubblico gli ha dimostrato” ha raccontato. Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

