Enrica Bonaccorti l' eredità | le case a Roma e in Toscana il testamento alla figlia e l' ultimo desiderio

Enrica Bonaccorti, nota figura del mondo della televisione e dello spettacolo, è deceduta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Lascia due case, una a Roma e una in Toscana, e un testamento che indica la destinazione del patrimonio alla figlia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Il mondo della tv e dello spettacolo piange Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice, per la quale è stata aperta la camera ardente in vista dei funerali di sabato pomeriggio, ha lavorato a lungo nella televisione raccogliendo successi e incrementando le sue ricchezze. Adesso che è scomparsa sono iniziati i dubbi sulla sua eredità, aspetto che Bonaccorti aveva curato nel dettaglio come raccontato nel corso di una delle sue ultime apparizioni televisive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Enrica Bonaccorti, l'eredità: le case a Roma, il testamento alla figlia e l'ultimo desiderio

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Il feretro di Enrica Bonaccorti è arrivato alla Chiesa degli Artisti di Roma sulle note di 'La lontananza' di Domenico Modugno. Il suo arrivo, accompagnato dalla figlia della conduttrice, Verdiana, e l'ex marito, Arnaldo Del Piave, è stato accolto da un applauso. x.com

la Repubblica. . L’addio a Enrica Bonaccorti oggi a Roma: i funerali alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo - facebook.com facebook